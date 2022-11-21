Минэнерго и ФАС установили норматив биржевых продаж энергетического угля

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Минэнерго РФ и ФАС установили норматив продаж энергетического угля на бирже на уровне не менее 10 процентов от производства, следует из совместного приказа ведомств, опубликованного на официальном портале правовой информации в понедельник, 21 ноября.

Под норматив попадут уголь марки Д и ДГ, уточняется в приказе.

— Уголь марки Д — десять процентов от среднеарифметического значения объемов угля соответствующей марки, реализованного занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, — говорится в документе.

Аналогичное требование действует в отношении угля марки ДГ.

15 ноября сообщалось, что правительство России не станет вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 года.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил «Вечерней Москве», по какой причине Россия не потеряет доход даже в случае сокращения поставок энергоресурсов.

По его мнению, если Россия по какой-либо причине будет вынуждена уменьшить поставки, то в мире вырастут цены на энергоресурсы. Поэтому страна все равно останется в выигрыше.