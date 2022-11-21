Собянин рассказал о результатах работы МЦД за первые три года их существования

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За первые три года работы Московских центральных диаметров (МЦД) городу удалось интегрировать их в систему метро, благодаря чему все больше пассажиров пользуются ими для своих поездок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 21 ноября.

— Московские центральные диаметры, по сути, полностью интегрированы в метро. Нам удалось встроить железную дорогу в единую транспортную систему и сделать ее альтернативой метро и МЦК. Все больше пассажиров пользуются диаметрами для поездок внутри города, — отметил он.

Глава города добавил, что с момента открытия диаметров специалисты продолжают реконструировать и открывать новые станции. В настоящее время активно проходят масштабные работы на железнодорожной инфраструктуре, которые позволят открыть третий и четвертый диаметры в следующем году, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин заявил, что реконструированная станция будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров Мещерская улучшит транспортное обслуживание почти 255 тысяч жителей ближайших районов. Глава города подчеркнул, что диаметры с каждым годом становятся популярнее: за три года они перевезли практически полмиллиарда пассажиров.