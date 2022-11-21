Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в городе. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Обращаемся к москвичам с просьбой быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях, так как плотный транспортный поток, особенно в час пик, затруднит работу коммунальной техники, — заявил он.

По словам заместителя мэра, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве. Они готовы в любую минуту выехать для ликвидации последствий непогоды.

Кроме того, специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети города. Из-за ухудшающейся в Москве погоды специалисты будут проводить работы по сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой, заключил Бирюков.

В Москве до 12:00 среды 23 ноября в связи с риском появления гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на этой неделе жителей столицы ожидает продолжение красивой зимы. По его словам, 21–25 ноября в столице установится нормальная зимняя погода. Циклон, несущий кратковременное потепление, обойдет город стороной, но все же окажет на него свое влияние.