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Сборная Англии победила сборную Ирана со счетом 6:2 в матче ЧМ по футболу

Георгий Соланович
Спорт
Сборная Англии победила сборную Ирана со счетом 6:2 в матче ЧМ по футболу
Фото: Unsplash

Сборная Англии по футболу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре переиграла соперников из Ирана. Матч команд группы А закончился со счетом 6:2 в пользу команды из Соединенного Королевства.

Голами в составе англичан отличились Джуд Беллингем (35 минута), Букайо Сака (43, 62), Рахим Стерлинг (45), Маркус Рэшфорд (71) и Джек Гриллиш (89). В сборной Ирана забитыми мячами отметился Мехди Тареми (65, 90).

Примечательно, что Рафаэл Клаус, судивший игру сборных, добавил к основному времени матча 24 минуты (14 к первому тайму и 10 ко второму).

Начало матча команд из Англии и Ирана также отличилось нетипичным для ЧМ событием: иранская сборная отказалась исполнять национальный гимн в поддержку жертв демонстраций в стране.

Масштабные протесты распространились по Ирану после смерти местной жительницы, задержанной полицией в середине сентября. 20 октября адвокаты семьи девушки отвергли выводы официального медицинского заключения, согласно которому смерть 22-летней иранки не была результатом побоев. Предположительно, девушку избили в ходе содержания под стражей.

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