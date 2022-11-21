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Дети участников СВО смогут бесплатно посетить «Елку Победы» в Музее Победы

Георгий Соланович
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Дети участников СВО смогут бесплатно посетить «Елку Победы» в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Дети участников спецоперации ВС России на Украине смогут бесплатно посетить «Елку Победы» в Музее Победы, сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 21 ноября.

— Мы приняли решение, что благотворительные показы для детей участников СВО будут проходить ежедневно. На нашем квесте смогут побывать ребята от 6 до 12 лет, чьи родители сейчас защищают интересы нашей Родины. Это военнослужащие Минобороны, МВД, Росгвардии, — заявил директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

«Елка Победы» пройдет с 24 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Детей ждет 1,5-часовая экскурсия по диорамам музея. В конце программы участникам подарят новогодний тематический подарок.

18 ноября в Музее Победы прошла праздничная акция, посвященная дню рождения Деда Мороза. Участники конкурса записали на видео свои поздравления самому главному зимнему волшебнику. Лучшие из них разместили в соцсетях музея.

Три победителя акции получили билет на исторический новогодний квест «Елка Победы».

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