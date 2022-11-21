Суд в Польше отменил решение о штрафах Газпрома и строивших «Северный поток — 2» компаний

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Суд в Польше отменил решение Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) страны, в 2020 году оштрафовавшего участвовавшие в строительстве газопровода «Северный поток — 2» компании, в том числе Газпром. Информация об этом появилась на сайте регулятора в понедельник, 21 ноября.

Помимо Газпрома, финансовые штрафы были наложены на пять компаний: Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Разбирательство по делу было начато в 2018 году. Основанием для штрафов стал тот факт, что компании «без необходимого согласия президента UOKiK» создали предприятие, ответственное за строительство газопровода.

— Два года спустя были наложены финансовые штрафы на сумму более 29 миллиардов злотых (6,3 миллиарда долларов — прим. «ВМ») для Газпрома и более 234 миллиона злотых (около 53 миллионов долларов — прим. «ВМ») для других организаций, участвующих в проекте. Предприниматели обжаловали это решение. 21 ноября 2022 года Суд по защите конкуренции и прав потребителей отменил вынесенное решение, — говорится в сообщении регулятора.

UOKiK, по данным ТАСС, намерен оспорить решение суда.

До этого сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала новую просьбу об арбитраже в отношении Газпрома с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины. Уточняется, что российская компания не оплатила вовремя и в полном объеме транзит топлива.