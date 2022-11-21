Универсальное пособие для семей с детьми: кому положено и каким будет размер выплат

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Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении единого пособия по рождению и воспитанию ребенка. Экономист Константин Добромыслов рассказал «Вечерней Москве», кому положена выплата и сколько она составит в Москве и Московской области.

По словам эксперта, Минтруд РФ давно разрабатывал единое пособие. Оно позволит более тщательно отслеживать распределение средств и выявлять нуждающихся в поддержке россиян.

— Это правильное решение. В России было три вида пособий: с рождения до трех лет, от трех до семи и от семи до 18 лет. Минтруд РФ давно разрабатывал единое пособие. Я думаю, что государственным органам будет намного проще отследить распределение средств, а нуждающимся легче получить финансовую поддержку от государства, — отметил Добромыслов.

Экономист отметил, что претендовать на него могут две категории граждан.

— Универсальное пособие будут получать беременные женщины, а также семьи с детьми до 17 лет, у которых доход в семье составляет менее прожиточного минимума, установленного в регионе. Важно помнить, что если в семье проживает несколько детей до 17 лет, то пособие начисляется на каждого из них, — пояснил эксперт.

По его словам, скорее всего, для получения универсального пособия будет необходимо подать электронное заявление.

— Я думаю, что для получения универсального пособия будет необходимо написать заявление в электронном виде. Никакие дополнительные справки и документы предоставлять не нужно. Сведения возьмут из единой базы налоговой службы, — предположил Добромыслов.

Кроме того, эксперт рассказал, в каком размере будут выплачивать пособие в Москве и области.

— В документе говорится, что пособие может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Это значит, что в Москве оно составит 11 754, 17 631 и 23 508 рублей. А в Московской области — 8841,5, 13 262,25 и 17 683 рублей, — сообщил экономист.

Универсальное пособие для семей с низкими доходами с 1 января предложил ввести премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно должно объединить в себе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трехлетнего возраста.