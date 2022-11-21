Скончался раненный в зоне спецоперации священник Алексей Цыганов

Фото: Telegram / Псково-Печерский монастырь

Попавший под обстрел в зоне спецоперации клирик псковского храма князя Александра Невского Алексей Цыганов скончался. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Псково-Печерского монастыря.

— Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО и попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, — говорится в сообщении.

Цыганов был воинским священником 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

6 ноября стало известно, что во время проведения спецоперации на Украине погиб настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения России Михаил Васильев.

Васильев за свою жизнь неоднократно отправлялся в горячие точки. Так, он принимал участие как священник в операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и Сирии.