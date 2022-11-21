«Вплоть до уничтожения»: экстрасенс рассказала, какие татуировки могут убить человека

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Вот уже много лет не спадает мода на разнообразные мистические и таинственные татуировки. Но с подобным украшением следует быть очень осторожными, ведь всегда важен смысл нанесенного узора, убеждена финалистка 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» Надежда Шевченко.

— Я вообще бы не стала наносить никакие руны, потому что это же очень концентрированная энергия и при неправильном нанесении она может начать работать с точностью до наоборот, вплоть до уничтожения тела человека, — рассказала она.

По словам экстрасенса, если уж и набивать руны, то делать это следует очень осторожно. Неправильно нанесенная на тело руна может навредить человеку и даже погубить его. Такая татуировка может спровоцировать аварию, несчастный случай или другие ужасные вещи, передает слова Шевченко «Федерал пресс».

Мастер художественной татуировки Тимофей Гаршин рассказал «Вечерней Москве» о древних тату-традициях и смыслах, которые актуальны по сей день. Так, нанесение татуировки в Полинезии в давние времена было священным обычаем, удостоиться такой чести могли только самые уважаемые члены племени, как правило, жрецы.

Почему люди обращаются к ним и до сих пор верят в магические ритуалы, «Вечерней Москве» помог разобраться доцент Института философии человека РГПУ имени Герцена, председатель научной Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма Сергей Пахомов.