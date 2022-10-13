«Оберег от злейших духов»: что означают популярные древние символы для тату

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В разные периоды развития цивилизации, начиная с эпохи палеолита, татуировка являлась не только украшением, но и знаком племени, рода, социальной принадлежности. Древние верили, что рисунки на теле обладают магической силой и защищают от злых духов. В современной татуировке не теряют популярности обереги и символы, заимствованные из различных культур, однако они не обладает сакральным значением и получить их может практически любой желающий. О древних тату-традициях и смыслах, которые актуальны по сей день, «Вечерней Москве» рассказал мастер художественной татуировки Тимофей Гаршин.

Полинезийская татуировка

Нанесение татуировки в Полинезии в давние времена было священным обычаем, удостоиться такой чести могли только самые уважаемые члены племени, как правило, жрецы. Татуировка являла собой основную информации о человеке: его племя, род, положение, личные качества и заслуги.

Самые популярные до сих пор мотивы полинезийского стиля:

Полинезийские маски Тики — привилегия воинов и охотников — оберег от злейших духов и помощь в трудную минуту. Маски распределятся на теле так, чтобы каждая смотрела в другую сторону, обеспечивая защиту со всех сторон.

Полинезийская акула — мудрый и одинокий хищник — оберег от врагов и всяческих угроз. Наносилась рыбакам для защиты от более страшных морских хищников.

Полинезийская черепаха — дарит защиту и долгие годы жизни.

Полинезийское солнце — талисман, освещающий путь и дающий энергию.

Японская татуировка

Основной тематикой традиционной японской татуировки были и остаются сюжеты японского эпоса. Изображения имели сакральный смысл, наделяли носителя различными качествами, помогали в достижении целей и защищали от зла.

Место татуировки в японском обществе кардинально менялось с течением времени — от привилегии императора до символа преступного мира.

Некоторые сюжеты используют для тату и в наше время:

Карп как рыба, плывущая против течения, символизирует настойчивость и стремление к цели. Считалось, что карп, сумевший запрыгнуть на водопад, превращается в золотого дракона.

Дракон — повелитель стихий и центральное божество японских легенд — символ власти, силы и могущества.

Пион — считается оберегом, а также символом богатства и успеха.

Японские демоны «Они» – выполняют охранную функцию и являются оберегом.

Скандинавская татуировка

В XIX веке возник интерес к культуре Скандинавии. Эту эпоху назвали «шведским романтизмом», скорее всего, именно тогда и зародилась скандинавская татуировка. Эта тематика в мире тату не теряет своей популярности и сейчас. Доподлинно неизвестно, что татуировка была обычным явлением у викингов. Однако записи одного арабского историка свидетельствуют о том, что викинги были покрыты рисунками «от ногтей до шеи».

Основные элементы стиля и их значение:

Руны — изначально алфавит скандинавов предназначался не для письма, а для украшения изделий, считалось, что это создает магическую защиту. Поэтому руны, вытатуированные на коже человека, — мощный оберег.

Ставы — магические знаки, состоящие из плетения рун.

Орнаменты — плотный узор, состоящий из геометрических элементов и рун являлись нерушимой защитой подобно магическим доспехам.

Молот Тора и другие элементы или герои скандинавской мифологии также могут быть данью уважения культуре и своеобразным талисманом.

— Сегодня татуировка — часть популярной культуры, и ты сам делаешь выбор, не привязываясь к истории и правилам. Можно обратиться к древним оберегам и верить в их силу или самостоятельно вложить особенный смысл в свои татуировки. Можно использовать тату как напоминание о важном этапе в жизни, ассоциацию или же относиться как к украшению тела и не более. Выбор только за ее обладателем, — заключил Гаршин.