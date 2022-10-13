Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Оберег от злейших духов»: что означают популярные древние символы для тату

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Оберег от злейших духов»: что означают популярные древние символы для тату
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В разные периоды развития цивилизации, начиная с эпохи палеолита, татуировка являлась не только украшением, но и знаком племени, рода, социальной принадлежности. Древние верили, что рисунки на теле обладают магической силой и защищают от злых духов. В современной татуировке не теряют популярности обереги и символы, заимствованные из различных культур, однако они не обладает сакральным значением и получить их может практически любой желающий. О древних тату-традициях и смыслах, которые актуальны по сей день, «Вечерней Москве» рассказал мастер художественной татуировки Тимофей Гаршин.

Полинезийская татуировка

Нанесение татуировки в Полинезии в давние времена было священным обычаем, удостоиться такой чести могли только самые уважаемые члены племени, как правило, жрецы. Татуировка являла собой основную информации о человеке: его племя, род, положение, личные качества и заслуги.

Самые популярные до сих пор мотивы полинезийского стиля:

  • Полинезийские маски Тики — привилегия воинов и охотников — оберег от злейших духов и помощь в трудную минуту. Маски распределятся на теле так, чтобы каждая смотрела в другую сторону, обеспечивая защиту со всех сторон.
  • Полинезийская акула — мудрый и одинокий хищник — оберег от врагов и всяческих угроз. Наносилась рыбакам для защиты от более страшных морских хищников.
  • Полинезийская черепаха — дарит защиту и долгие годы жизни.
  • Полинезийское солнце — талисман, освещающий путь и дающий энергию.

Японская татуировка

Основной тематикой традиционной японской татуировки были и остаются сюжеты японского эпоса. Изображения имели сакральный смысл, наделяли носителя различными качествами, помогали в достижении целей и защищали от зла.

Место татуировки в японском обществе кардинально менялось с течением времени — от привилегии императора до символа преступного мира.

Некоторые сюжеты используют для тату и в наше время:

  • Карп как рыба, плывущая против течения, символизирует настойчивость и стремление к цели. Считалось, что карп, сумевший запрыгнуть на водопад, превращается в золотого дракона.
  • Дракон — повелитель стихий и центральное божество японских легенд — символ власти, силы и могущества.
  • Пион — считается оберегом, а также символом богатства и успеха.
  • Японские демоны «Они» – выполняют охранную функцию и являются оберегом.

Скандинавская татуировка

В XIX веке возник интерес к культуре Скандинавии. Эту эпоху назвали «шведским романтизмом», скорее всего, именно тогда и зародилась скандинавская татуировка. Эта тематика в мире тату не теряет своей популярности и сейчас. Доподлинно неизвестно, что татуировка была обычным явлением у викингов. Однако записи одного арабского историка свидетельствуют о том, что викинги были покрыты рисунками «от ногтей до шеи».

Основные элементы стиля и их значение:

  • Руны — изначально алфавит скандинавов предназначался не для письма, а для украшения изделий, считалось, что это создает магическую защиту. Поэтому руны, вытатуированные на коже человека, — мощный оберег.
  • Ставы — магические знаки, состоящие из плетения рун.
  • Орнаменты — плотный узор, состоящий из геометрических элементов и рун являлись нерушимой защитой подобно магическим доспехам.
  • Молот Тора и другие элементы или герои скандинавской мифологии также могут быть данью уважения культуре и своеобразным талисманом.

— Сегодня татуировка — часть популярной культуры, и ты сам делаешь выбор, не привязываясь к истории и правилам. Можно обратиться к древним оберегам и верить в их силу или самостоятельно вложить особенный смысл в свои татуировки. Можно использовать тату как напоминание о важном этапе в жизни, ассоциацию или же относиться как к украшению тела и не более. Выбор только за ее обладателем, — заключил Гаршин.

Татуировки История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте