«Выставила кретинов кретинами»: Прилепин похвалил Бузову за песню про бегство от мобилизации

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Российская исполнительница и телеведущая Ольга Бузова в эфире ТНТ исполнила песню «Релокация», в которой высмеяла своего возлюбленного из-за бегства в другую страну после объявления в РФ частичной мобилизации. Композиция Бузовой понравилась писателю Захару Прилепину.

Телеведущая в «Релокации» упрекает партнера в том, что он «частично испугался и поехал в гости к деду», а также в том, что он «променял Бузову на Грузию» и сбежал туда, где есть «Макдак», «Икеа» и «Пэйпал».

— Если по существу: что не так там сказано? Выставила кретинов кретинами на понятном для миллионов ее малолетних поклонниц языке, — написал Прилепин в Telegram-канале.

Недавно Ольга Бузова намекнула фанатам, что у нее появился возлюбленный, однако имя избранника она решила оставить в тайне. Несмотря на это, модель и телеведущая Ассоль раскрыла небольшие подробности личной жизни подруги.

По словам телеведущей, новый молодой человек Бузовой — неженатый хоккеист старше 25 лет. Ассоль подчеркнула, что «дело к свадьбе идет», а молодожены «скоро в ЗАГС поедут».