Тверской стал самым дорогим районом Москвы

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Самые дорогие новостройки элитного и делюкс-сегмента столичного рынка жилья в октябре 2022 года продавались в Тверском районе, где средняя цена за квадратный метр достигла 2,48 миллиона рублей, сообщили аналитики компании «Метриум».

По данным «Метриума», в Тверском районе цена за «квадрат» в элитной новостройке на 49 процентов дороже среднего показателя по сегменту.

Аналитики отметили, что до октября самым дорогим районом Москвы считался район Якиманка. Сейчас район находится на втором месте по цене за квадратный метр в делюкс-новостройках (2,42 миллиона рублей). На третьей позиции по уровню цен находится Басманный район (2,19 миллиона рублей за «квадрат»), пишут «Известия».

За год цены на аренду недвижимости в России снизились в среднем на 20 процентов. Резкое падение вызвано рядом факторов, связанных с пандемией и политическими событиями в мире. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Как отметил Ракута, цены на аренду упали, в том числе из-за начала специальной военной операции.