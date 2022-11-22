Маск увольняет из Twitter несколько тысяч сотрудников отдела продаж

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Владелец известной социальной сети Twitter, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск увольняет из компании несколько тысяч сотрудников отдела продаж, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что очередные увольнения начались в воскресенье, 20 ноября. По данным информагентства, предприниматель использует сокращения в компании с целью сбалансировать оставшийся персонал в количественном и качественном соотношении.

Один из источников сообщил журналистам, что в настоящий момент в социальной сети Twitter насчитывается порядка 2750 сотрудников, в то время как до приобретения компании Илоном Маском и было более семи тысяч, пишет РИА Новости.

После покупки бизнесменом онлайн-платформы в октябре прошлого года за 44 миллиарда долларов социальную сеть преследует череда изменений как в управлении компанией, так и в политиках самого сервиса.

Накануне стало известно, что сотни работников компании Twitter решили уволиться после ультиматума со стороны нового владельца социальной сети Илона Маска.

16 ноября миллиардер Илон Маск выдвинул сотрудникам компании ультиматум. Он поставил своих работников перед выбором: долгая и интенсивная работа или увольнение с трехмесячным пособием.