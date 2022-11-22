Названы шесть женских имен, обладательницы которых становятся лучшими матерями

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Материнство — это проявление особенного отношения к своему ребенку. Конечно, в такой сложной области нет четких правил и инструкций, поэтому ошибок не избежать. Однако некоторые женщины умеют выстраивать правильные отношения со своими детьми и окружать их заботой и любовью, не прилагая к этому особых усилий. Все потому, что на них оказывают влияние собственные имена. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала имена шести женщин, которым предначертано стать самыми лучшими мамами.

Анна

В переводе с греческого Анна значит «благосклонность» или «милость». Действительно, женщина с указанным именем отличается на редкость дружелюбным и милосердным нравом. Как правило, Анна становится идеальной мамой, которая всегда готова отдать последнее своим детям.

Женщина с таким именем отличается жертвенностью и порядочностью. Воспитывая ребенка в строгости и любви к труду и порядку, она одновременно окружает его вниманием и заботой. Дети Анны всегда хорошо одеты, воспитанны и отличаются высокими моральными принципами. Они вырастают сострадательными и трудолюбивыми личностями, сохраняя тесную и крепкую связь с матерью.

Елена

«Светлая» как «факел» Елена в душе остается немного ребенком. По этой причине она обожает проводить время с детьми, дурачась вместе с ними. Не читая книг по материнству и трактатов по психологии, Елена может легко получить звание лучшей мамы. Она отличается чутким нравом и всегда готова помочь ребенку дельным советом.

Елена любит веселиться с детьми, придумывать игры, но при необходимости она может проявлять строгость в воспитании. Женщина с таким именем отличается довольно легким подходом к детским вопросам, однако никогда не теряет контроля.

Светлана

«Чистая» Светлана мечтает стать лучшей мамой с самого детства. Повзрослев, она с удовольствием заводит детей, искренне наслаждаясь материнством. Светлана, как и Анна, отличается жертвенностью по отношению к своему ребенку. Она всегда сделает выбор в его пользу и защитит от любых невзгод.

Светлана будет отчаянно защищать детей даже когда те неправы. Вместе с тем, она непременно научит их различать хорошее и плохое. Дети, воспитанные Светланой, всегда заласканы ею, однако не отличаются капризностью и вздорным нравом. Они преисполнены благодарностью к своей матери, поэтому, повзрослев, становятся для нее настоящей опорой.

Ирина

Женщина, названная Ириной, умудряется оставаться строгой и любящей мамой одновременно. Как правило, она отличается спокойным и стабильным нравом. В переводе с греческого Ирина значит «мир». Для женщины с указанным именем очень важно воспитать ребенка, умеющего договариваться и искать компромиссы. Именно поэтому ее дети практически всегда оказываются очень мудрыми и уравновешенными личностями.

Ирина отличается мощной интуицией, позволяющей легко понять, в чем именно нуждается ребенок. Женщина с указанным именем не так щедра на ласки и нежность, как Елена, но ее дети всегда чувствуют сильную материнскую любовь.

Полина

Полина находится со своим ребенком на одной волне. Хозяйственная, заботливая и внимательная — она является настоящим образцом для подражания. В доме у Полины всегда чисто и уютно, дети отличаются воспитанным поведением. Повзрослев, они не стесняются делиться с мамой своими секретами.

Порой Полине не хватает строгости в общении с младшим поколением, за что ее могут упрекать окружающие. Однако женщина с указанным именем уверена, что в воспитании следует проявлять мягкость и заботу. Полина относится к мамам, которые успевают совмещать и карьеру, и материнство, и находят время для выпечки тортиков на детские праздники.

Оксана

«Гостеприимная» Оксана оказывается довольно требовательной, но справедливой мамой. Она искренне любит детей, но никогда не позволит им сесть себе на шею. С самого начала Оксана развивает в ребенке самостоятельность, ответственность, трудолюбие. Она стремится воспитать своих детей лидерами, уверенными и бесстрашными натурами. За ошибки Оксана не ругает, но непременно укажет на них, чтобы объяснить, как избежать промахов в следующий раз.

Женщину с указанным именем можно назвать требовательной матерью, однако она искренне любит своих детей и пытается вырастить их зрелыми и конкурентоспособными натурами, поскольку знает, что мир не всегда бывает дружелюбным.

Людмила

«Милая» Людмила соблюдает идеальный баланс между карьерой и детьми. Она не готова отказаться от любимой работы, но при этом умудряется оставаться внимательной мамой. Людмила не терпит лжи и обмана, поэтому воспитывает своих детей в соответствующем духе. Женщина с указанным именем терпелива, справедлива и всегда стремится дать ребенку все самое лучшее. Однако иногда она проявляет строгость и наказывает детей за провинности.

Людмила не терпит никаких физических действий и никогда не отшлепает и не поставит в угол. Однако она легко находит правильные рычаги воздействия, стараясь сделать так, чтобы ребенок сам осознал свою неправоту. Дети, воспитанные Людмилой, оказываются добрыми и справедливыми натурами, которые не отличаются избалованным нравом и всегда придут на помощь другим.