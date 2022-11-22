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Пожар на одном из китайских заводов унес жизни 36 человек в провинции Хэнань

Егор Провоторов
Происшествия
Пожар на одном из китайских заводов унес жизни 36 человек в провинции Хэнань
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По меньшей мере 36 человек погибли в результате возгорания на одном из заводов в китайской провинции Хэнань, сообщил утром во вторник, 22 ноября, местный телеканал CGTN.

Журналисты отметили, что инцидент произошел в городе Аньян, два человека пострадали, еще столько же считаются пропавшими без вести, пишет РИА Новости. О причинах произошедшего и виновниках в данный момент не сообщается.

Накануне стало известно, что четыре человека погибли, еще более 20 пострадали в результате взрыва газа в студенческом общежитии, расположенном в провинции Дахук на севере Ирака.

До этого появилась информация, что при взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли семь человек, трое из них — дети. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Китай заводы Пожары
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