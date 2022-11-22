Юрист предупредил об опасности слишком простой личной подписи

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При упрощении личной подписи человек может потерять значительную часть средств, поскольку ее легко подделать. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

— И уже на стадии следствия или судебного разбирательства, когда назначаются и проводятся графологические экспертизы, простая подпись ставит в тупик даже самых скрупулезных и опытных экспертов — из-за примитивизма подписи они не могут дать однозначный ответ, кому она принадлежит, — отметил он.

Эксперт рекомендует усложнять написание личной подписи, например, добавлять инициалы или дату подписания. Помимо этого, владельцам электронной подписи стоит не забывать о возможности кражи цифрового носителя, сообщает агентство «Прайм».

Омбудсмен по вопросам развития цифровой экономики Илья Димитров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как происходят мошенничества с цифровой подписью. Он уточнил, что все риски мошенничества связаны с человеческим фактором.

Помимо этого, «Вечерняя Москва» решила выяснить, что скрывают автографы современных политиков. По словам эксперта-графолога, основательницы Международного института графоанализа Инессы Гольдберг, почерк своего рода ДНК личности, которую мы можем наглядно изучать.