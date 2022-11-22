Кубинский певец Пабло Миланес умер в возрасте 79 лет

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Кубинский певец, поэт и композитор Пабло Миланес скончался в возрасте 79 лет в Мадриде. Об этом сообщает новостной портал Cubadebate.

Музыкант жил в испанской столице с 2017 года. С 13 ноября он находился в мадридской клинике, где лечился от онкогематологического заболевания, которым певец страдал несколько лет. В материале говорится, что в последние месяцы жизни Миланеса его состояние ухудшилось из-за обострения болезни.

Пабло Миланес родился 24 февраля 1943 года в городе Баямо на востоке Кубы. Он является одним из наиболее известных на острове музыкантов. Писал композиции как в традиционных для кубинской музыки стилях, так и современных. Миланес наряду с музыкантами Сильвио Родригесом и Ноэлем Николой основал в 1970-х годах кубинское музыкальное движение «Нуэва трова». Среди его известных хитов можно отметить Pobre del cantor, Hombre que vas creciendo, Yo pisaré las calles nuevamente, Yolanda, Yo no te pido, Para vivir.

Также артист принимал участие в совместных проектах с такими артистами, как Сильвио Родригес, Шико Буарке, Ана Белен, Хоакин Сабина, Мерседес Соса, Сара Гонсалес.