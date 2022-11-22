Как и с какого возраста можно говорить с детьми о смерти близкого

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Многие родители избегают разговоров о смерти с детьми, так как считают, что это травмирует психику ребенка. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, с какого возраста стоит говорить с детьми о смерти и когда можно приводить их на кладбище и похороны.

Как рассказать ребенку о смерти

Врач-психотерапевт Евгений Фомин подчеркнул, что сложно не травмировать детей, говоря с ними о смерти. Однако он объяснил, что смягчить остроту темы можно, если начать разговор издалека.

— Для начала необходимо объяснить существование факта смерти, почему и как это происходит. А далее, сужая от общего к частному, перейти к смерти близких людей, — посоветовал Фомин.

Также врач отметил, чтобы смягчить тему можно, объяснив факт смертности с религиозной точки зрения. Например, рассказать, что смерть — это уход человека в лучший мир. Такая стратегия поможет успокоить ребенка.

Если люди не религиозны, по мнению специалиста, можно связать смерть с биологическим процессом, продолжил Фомин:

— Можно сказать, что каждый человек смертен, но он не уходит бесследно и всегда оставляет после себя продолжение.

В каком возрасте лучше говорить о смерти с ребенком

По мнению врача, говорить с ребенком о смерти можно с того момента, когда он начинает ходить в школу, то есть с 6–7 лет:

— С этого момента дети уже осознают серьезные темы, поэтому с ними можно говорить о смерти. Также стоит спросить про его страхи на эту тему, чтобы ребенку было нетрудно принять этот факт.

Однако посещать кладбище, как и похороны, по словам специалиста, ребенку стоит уже только в подростковом возрасте.

— Этот возраст менее травмируем подобными мероприятиями. С 12 лет дети понимают, что человек смертен и его жизнь может закончиться, если этот человек близкий, — объяснил психотерапевт.

Фомин добавил, что будет лучше, если о смерти ребенок узнает от близкого человека, а не от сверстников на улице.