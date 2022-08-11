Воспитанию не поможет: как телесные наказания влияют на ребенка и его взрослую жизнь

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Недавние опросы показали, что 20 процентов родителей в России считают телесные наказания (шлепки, щелчки, подзатыльники и удары ремнем) допустимыми при воспитании детей. Между тем такой метод может не только серьезно навредить здоровью ребенка, но и пагубно повлиять на его взрослую жизнь. О негативных последствиях телесного наказания «Вечерней Москве» рассказала детский и семейный психолог, психотерапевт Наталья Наумова.

Прежде всего необходимо понять, что у детей, которых бьют родители, формируются страх и чувство беспомощности. Им кажется, что «кто сильнее, тот и прав». Вдобавок к этому телесные наказания деструктивно сказываются на построении личности ребенка. Из-за регулярных истязаний он может вырасти жестоким и вспыльчивым невротиком.

— Физические наказания в зависимости от их частоты и тяжести, а также состояния здоровья ребенка могут привести как к неврозам, так и к психозам, — подчеркнула психолог.

Также у детей, которые подвергаются побоям, возникает представление, что это норма. Во взрослой жизни они начинают ее воспроизводить, предупредила специалист.

— Если человека били, то он начинает сам находить более слабого партнера, которого можно будет бить. Бывает и наоборот. Например, девушки, которых избивали отцы, находят себе мужчин, которые могут поднять на них руку. Они считают такое поведение нормой, терпят и страдают, — пояснила Наумова.

Психолог настойчиво рекомендует не наказывать детей физически. Воспитанию это никак не поможет, а только навредит здоровью ребенка.

— С детьми нужно уметь договариваться, — отметила Наумова. — Нужно объяснять и показывать им безопасные способы проявления своей агрессии, проявления своих эмоций. Нужно учить детей делать правильные выводы, мыслить и принимать правильные решения.

До этого Наталья Наумова рассказала «ВМ» о простом способе, позволяющем справиться со злостью ребенка.