Москва выставила на продажу 12 коммерческих помещений в САО

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва выставила на торги 12 коммерческих помещений на севере города. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Два объекта расположено в районах Сокол, Хорошевский, Коптево и Восточное Дегунино, по одному — в Ховрине, Головинском, Левобережном и Беговом районах.

— Самый маленький объект находится в подземном паркинге жилого дома в Восточном Дегунине и подойдет под организацию кладовой. А самый крупный занимает подвальный этаж жилого дома в районе Сокол и может быть использован под открытие делового или образовательного пространства, — рассказал он.

Заявку на участие в торгах можно подать с 29 ноября по 5 декабря, а открытые аукционы пройдут на электронной площадке «Росэлторг» в декабре. Победители торгов смогут открыть в данных помещениях кафе, парикмахерские, офисы, торговые объекты, многопрофильные центры бытовых услуг, образовательные и спортивные учреждения, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще пять земельных участков под строительство частных жилых домов выставили на торги в ТиНАО. На территориях можно будет построить гаражи для личного транспорта, вырастить овощи и фрукты, а также разбить клумбы.