Госдума приняла закон об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов ВОВ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы в ходе третьего, окончательного чтения приняли закон об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ), а также членам семей погибших ветеранов. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Госдумы.

— Предусматривается предоставление субъекту РФ права на основании решения высшего должностного лица субъекта РФ использовать жилые помещения, которые построены (приобретены) за счет субвенций на осуществление полномочий РФ по обеспечению граждан, жилыми помещениями и потребность в которых для предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), отсутствует, для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

Также в документе обозначена другая категория людей, попадающих под закон: члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф; участники ликвидации последствий таких аварий и приравненных к ним лиц.

Помимо этого, закон предусматривает, что данные жилые помещения будут передаваться тем гражданам, которые встали на учет как нуждающиеся до 1 января 2005 года. Закон вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования, сообщает РИА Новости.

В четверг, 10 ноября, в Госдуме приняли закон о наделении добровольцев, участвующих в спецоперации, статусом ветерана боевых действий. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты от всех фракций, а также сенаторы РФ и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также в Госдуме приняли заявление в связи с расстрелом украинскими боевиками российских военнопленных, в котором депутаты призвали парламенты стран мира осудить преступления киевского режима. Также парламентарии призвали западные страны отказаться от поддержки «неонацистской идеологии» сегодняшней Украины.