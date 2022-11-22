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Гастроэнтеролог Евдокимова пояснила, почему в ежедневном рационе должны быть супы

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Гастроэнтеролог Евдокимова пояснила, почему в ежедневном рационе должны быть супы
Фото: Pexels

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Евдокимова объяснила, почему в ежедневном рационе должны присутствовать супы.

Эксперт пояснила, что при термической обработке продуктов питания, особенно овощей и круп, витамины попадают в бульон. Когда люди сливают жидкость при варке, то теряется до 70 процентов витаминов.

Евдокимова добавила, что при некоторых заболеваниях ЖКТ сырые овощи запрещены, а овощные супы, наоборот, способствуют улучшению пищеварения.

Диетолог добавила, что нельзя выделить самый полезный суп. Например, борщ содержит бетаин из свеклы, который поддерживает пищеварение, передает Царьград.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина отметила, что супы — это продукт, который препятствует набору лишнего веса, передает Nation news.

При приготовлении и употреблении супов необходимо соблюдать определенные правила, чтобы они оставались полезными. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Елена Соломатина.

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