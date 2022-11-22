Астролог рассказала, что ждет россиян в 2023 году

Фото: shutterstock

Астролог Искра Бозон рассказала, чем будет удивителен наступающий год.

Эксперт напомнила, что 2023 год станет годом Черного кролика, будет преобладать стихия воды.

— Люди должны будут проснуться от иллюзий, взглянуть трезво на происходящее, обратиться к вере более рационально. Станет больше верующих и духовных лиц, — рассказала она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Астролог обратила внимание на Юпитер, который считается планетой счастья. Он перейдет в Овен. Это обстоятельство увеличит внутренний заряд энергии, желание действовать, уверенность в своих силах.

В 2023 году у одиноких людей появляется шанс встретить свою вторую половину. Также растут возможности финансового роста и обретения материального благополучия.

Ранее сообщалось, что болгарская ясновидящая Ванга говорила, что в 2023 году мир «освободится» от рака, то есть лечение станет более эффективным. При этом она считала, что в новом лекарстве будет высокое содержание железа, передает Nation news.

Астролог Виктория Андреева рассказала, желания каких знаков зодиака начнут исполняться зимой, а кого будут ждать моменты личностной трансформации.