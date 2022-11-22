Психолог, психиатр, психотерапевт: в чем разница и как выбрать своего специалиста

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22 ноября в России отмечается День психолога. Большое количество ответвлений в психологии заставляет людей сомневаться, к кому обратиться за помощью. Чем отличаются психолог, психиатр, психотерапевт, психоаналитик и гештальттерапевт и как не ошибиться в выборе специалиста — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказала врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова, чтобы выбрать своего специалиста, на первом приеме нужно следовать важному правилу: человек должен расположить к себе.

— Кабинет психолога, психиатра и психотерапевта — это место, где человек должен быть максимально откровенным и не чувствовать себя скованно, только тогда появится возможность ему помочь, — отметила Жесткова.

Жесткова объяснила, что в нашей стране психотерапевтами себя называют и психологи. Однако во всех странах мира психотерапевт — это врач, который после окончание учебной деятельности прошел курсы повышения квалификации и дополнительно стал психотерапевтом.

— Психотерапевт — это тот же самый врач-психиатр. Эти специалисты вправе назначить человеку медикаментозную терапию, если это вам необходимо, — пояснила собеседница «ВМ».

Психолог и психоаналитик же, по словам врача, не смогут назначить медикаментозную терапию, их методы лечения заключаются в словесных практиках.

Жесткова рассказала, что специализации гештальттерапевт и психоаналитик являются направлениями психотерапии.

— Эти специалисты лечат психотерапией словесно и не могут прописывать препараты, но при наличии образования врача они также могут назначить и медикаментозную терапию, — отметила эксперт.

Кроме того, гештальттерапевты работают над незакрытыми проблемами, которые доставляют дискомфорт человеку, а психоаналитики проводят необходимый психоанализ.

— Процесс психоанализа — длительный процесс, который может длиться годами. У психотерапевта человек может решить проблему за несколько сеансов, — заключила Жесткова.