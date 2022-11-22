Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психолог, психиатр, психотерапевт: в чем разница и как выбрать своего специалиста

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог, психиатр, психотерапевт: в чем разница и как выбрать своего специалиста
Фото: Pexels

22 ноября в России отмечается День психолога. Большое количество ответвлений в психологии заставляет людей сомневаться, к кому обратиться за помощью. Чем отличаются психолог, психиатр, психотерапевт, психоаналитик и гештальттерапевт и как не ошибиться в выборе специалиста — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказала врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова, чтобы выбрать своего специалиста, на первом приеме нужно следовать важному правилу: человек должен расположить к себе.

— Кабинет психолога, психиатра и психотерапевта — это место, где человек должен быть максимально откровенным и не чувствовать себя скованно, только тогда появится возможность ему помочь, — отметила Жесткова.

Жесткова объяснила, что в нашей стране психотерапевтами себя называют и психологи. Однако во всех странах мира психотерапевт — это врач, который после окончание учебной деятельности прошел курсы повышения квалификации и дополнительно стал психотерапевтом.

— Психотерапевт — это тот же самый врач-психиатр. Эти специалисты вправе назначить человеку медикаментозную терапию, если это вам необходимо, — пояснила собеседница «ВМ».

Психолог и психоаналитик же, по словам врача, не смогут назначить медикаментозную терапию, их методы лечения заключаются в словесных практиках.

Жесткова рассказала, что специализации гештальттерапевт и психоаналитик являются направлениями психотерапии.

— Эти специалисты лечат психотерапией словесно и не могут прописывать препараты, но при наличии образования врача они также могут назначить и медикаментозную терапию, — отметила эксперт.

Кроме того, гештальттерапевты работают над незакрытыми проблемами, которые доставляют дискомфорт человеку, а психоаналитики проводят необходимый психоанализ.

— Процесс психоанализа — длительный процесс, который может длиться годами. У психотерапевта человек может решить проблему за несколько сеансов, — заключила Жесткова.

Здоровье Медицина Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Все мнения