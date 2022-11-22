Москвичей предупредили о задержке ряда электричек на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Люблино Карта всех событий

На Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются электрички из-за остановки одного из составов у станции Люблино. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На МЦД-2 и Курском направлении задерживаются несколько поездов в сторону области из-за остановки состава в связи со сложными погодными условиями у станции Люблино, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что в ходе совместной работы с МЖД принимаются меры для восстановления графика.

Помимо этого, на станции Славянский бульвар МЦД отключилось электричество в пассажирской зоне. По данным Дептранса, специалисты РЖД уже работают над восстановлением питания.

Накануне Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы подвел итоги трехлетней работы МЦД. Уточняется, что диаметры улучшили транспортную доступность 5,6 миллиона жителей столицы и за три года перевезли почти полмиллиарда человек.