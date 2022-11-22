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Водитель в Новой Москве сбил остановившего его полицейского

Степан Жирнов
Происшествия
Водитель в Новой Москве сбил остановившего его полицейского
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Новой Москве водитель проехал на красный свет и сбил полицейского, который попытался его остановить. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.

По предварительной информации, инцидент произошел 21 ноября в поселении Вороновское. Во время патрулирования территории сотрудники ГИБДД увидели, что водитель Honda Accord проехал на красный свет.

Полицейские остановили автомобиль, и старший инспектор подошел к машине и потребовал от водителя передать ему документы. Находившийся за рулем мужчина отказался и вместо этого надавил на педаль газа и сбил сотрудника правоохранительных органов.

В результате происшествия пострадавший инспектор получил множественные телесные повреждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщил агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник. О задержании злоумышленника не сообщается.

Похожий случай произошел в центре столицы. Иномарка сбила двух сотрудников полиции на Новом Арбате.

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