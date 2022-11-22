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«Это не наша война»: британцы потребовали прекратить поставлять оружие Украине

Евгений Жуков
В мире
«Это не наша война»: британцы потребовали прекратить поставлять оружие Украине
Фото: Unsplash

Читатели британского издания Daily Express во вторник, 22 ноября, подвергли жесткой критике поставку Киеву ракет Brimstone-2 и продолжение финансовой поддержки Украины со стороны Великобритании в следующем году.

Пользователи Сети выразили свое недовольство тем, что на их деньги украинской стороне поставляют вооружение, тем самым продлевая конфликт, из-за которого страдают британские граждане.

«А кто будет за это платить? Пока мы тут голодаем и замерзаем?» — написал один из комментаторов.

Другой читатель отметил, что раньше выражал поддержку Украине, однако, по его мнению, на сегодняшний день деньги британских налогоплательщиков участвуют в офшорных махинациях киевского руководства.

«Это не наша война, нам нужно прекратить все поставки. Наша страна не может себе этого позволить», — выразил мнение еще один комментатор.

До этого стало известно, что Великобритания направила на Украину высокоточные ракеты Brimstone-2. Данное оружие имеет лазерное наведение, а дальность пуска превышает показатели предыдущей серии.

Как подобному оружию будет противодействовать российская армия «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

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