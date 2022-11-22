Более 75 тысяч рабочих ликвидируют последствия непогоды в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Свыше 75 тысяч рабочих и более 10 тысяч единиц техники принимают участие в ликвидации последствий непогоды в столице. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков.

— Согласно прогнозам синоптиков, сложные погодные условия — снегопад, ледяной дождь, местами гололед — сохранятся на протяжении всего дня, прирост свежевыпавшего снега может составить до пяти сантиметров. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, в уборке задействованы более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц коммунальной техники, — рассказал заммэра.

По его словам, аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов несут круглосуточные дежурства. А на МКАД и в Новой Москве организовано дежурство тягачей для помощи водителям грузовиков.

Петр Бирюков отметил, что утром коммунальщики провели сплошное механизированное подметание с последующей противогололедной обработкой дорог, тротуаров и дворов. Цикл работ будет повторен по мере выпадения осадков, уточнил он.

Особое внимание рабочие уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка, подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства.

Петр Бирюков призвал жителей столицы быть предельно внимательными во время передвижения по городу и, по возможности, отложить поездки на автомобилях.

В беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Также в столице пройдут ледяные дожди и образуется гололедица. При этом во вторник на дорогах и тротуарах будет скользко, на деревьях и проводах образуется ледяная корка, что может привести к падению деревьев и обрыву линий электропередачи.