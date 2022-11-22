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Жилой комплекс по реновации построят на проспекте Вернадского

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой комплекс по реновации построят на проспекте Вернадского
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

В столичном районе Проспект Вернадского построят жилой комплекс по программе реновации, проект уже согласован с Москомархитектурой. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 22 ноября.

— Для отделки жилого комплекса на Вернадке используют бетонную плитку «под кирпич» натурального оттенка, а также фиброцементные плиты белого цвета. Фасады будут иметь фактурный рельеф как за счет материалов, так и благодаря декоративным выпуклым элементам — поясам и навесам, — рассказал Кузнецов.

Жилой комплекс из четырех Г-образных корпусов будет расположен по адресу проспект Вернадского, владение 75/3. Высота секций составит 3, 9 и 11 этажей, а также предусмотрен подземный паркинг на 153 машины.

Еще один дом на 240 квартир построят по программе реновации на Профсоюзной улице. В здании предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатных квартиры, часть из них адаптируют для маломобильных граждан.

Строительство Жилье Реновация Район Проспект Вернадского
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