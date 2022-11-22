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Приметы и советы

Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на «вы»

Анастасия Колоскова
Политика
Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на «вы»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин общается с канцлером Германии Олафом Шольцем на «вы». Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Они общаются на «вы», конечно, — приводит ответ Пескова на соответствующий вопрос РИА Новости.

До этого личное общение на «вы» между лидерами двух стран подтвердил официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт. Говоря о том, почему глава правительства ФРГ обратился к Путину на «ты», он заявил, что это было «риторической фигурой». По словам пресс-секретаря кабинета министров, так Шольц пытался добиться от российского лидера вывода войск с территории Украины.

Также Хебештрайт ответил на вопрос, почему канцлер, говоря о президенте России в своих последних заявлениях, использует лишь его фамилию и больше не называет титулов Владимира Путина.

Накануне Шольц заявил, что у Москвы нет сильных союзников. Однако подобное замечание вызвало шквал критики в его адрес со стороны пользователей интернета.

Россия Владимир Путин Олаф Шольц
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