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Самбурская назвала самую сексуальную женскую часть тела

Лейла Алиева
Общество
Самбурская назвала самую сексуальную женскую часть тела
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Актриса Настасья Самбурская рассказала, какая часть женского тела является самой привлекательной.

— Я считаю, что в женщине важно — это попа. Надо приседать. Поэтому, когда мне задали вчера вопрос «Какой бы вы себе совет дали в 15 лет?», я сказала: «Приседать», — отметил она.

Кроме того, по мнению артистки, сексуальной частью женского тела является пышная грудь, но все это не сравнить с высоким интеллектом, передает Пятый канал.

До этого Самбурская призналась, что разошлась с Кириллом Дыцевичем на седьмой день брака. После очередной ссоры мужчина заявился в ее квартиру и начал оскорблять уже бывшую супруну, после чего он ударил ее по лицу. Чтобы защититься, Самбурской пришлось прибегнуть к помощи правоохранителей. Звезда «Универа» зафиксировала побои и написала заявление в полицию, однако, несмотря на все доказательства домашнего насилия, правоохранители проигнорировали сигнал.

Несмотря на это, в мае сообщалось о том, что Самбурская встретила новую любовь — стоматолога Глеба Пекли, с которым посетила премьеру фильма «Мой папа — вождь».

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