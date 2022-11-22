Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы во вторник, 22 ноября.

Согласно данному постановлению, доходы столицы в следующем году составят почти 3,747 триллиона рублей, а расходы — около 4,183 триллиона. В 2024 году доходы столицы превысят 4,047 триллиона, расходы же запланированы в размере почти 4,266 триллиона. В 2025-м доходы будут равны порядка 4,376 триллиона, а расходы — более 4,393 триллиона.

Объем средств на осуществление 13 городских программ в 2023-м будет равен 3,7 триллиона рублей. Около 54 процентов городского бюджета следующем году пойдет на финансирование социальных программ: здравоохранение, социальную поддержку и образование.

Кроме того, предусмотрена индексация социальных выплат для граждан старшего поколения и семей с детьми на 10 процентов с начала следующего года. Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 рублей до 23 313 рублей ежемесячно.

Городскую доплату получат более двух миллионов москвичей пенсионного возраста, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце октября мэр Москвы на международном экспортном форуме «Сделано в России» заявил, что в столице стало на 20 процентов больше предприятий, несмотря на уход с российского рынка ряда зарубежных брендов.