Андрей Бочкарев: Реконструкция еще одного участка Краснобогатырской улицы стартует в начале 2023 года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

В первом квартале 2023 года стартуют работы по реконструкции участка Краснобогатырской улицы — от Белокаменного шоссе до Богородского Вала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 22 ноября.

— Завершены работы по комплексной реконструкции Краснобогатырской улицы и строительству моста через реку Яузу. Сейчас ведется проектирование участка Краснобогатырской улицы — от Белокаменного шоссе до Богородского Вала. Реконструкция этого отрезка стартует в начале следующего года, — рассказал он.

По словам заммэра, реконструкцию участка в 2,8 километра и шириной в две полосы движения в каждую сторону планируется завершить в 2026 году. Реализация проекта обеспечит транспортную доступность некоторых районов города, снимет загруженность крупных магистралей и сократит перепробег автомобилей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии после реконструкции дороги между улицей Краснобогатырской и проспектом Ветеранов. Он отметил, что теперь улучшится транспортная доступность районов Богородское, Сокольники и Преображенское.