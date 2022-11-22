Собянин сообщил об открытии дороги между улицей Краснобогатырской и проспектом Ветеранов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Ветеранов Карта всех событий

Дорога между улицей Краснобогатырской и проспектом Ветеранов открылась после реконструкции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 22 ноября.

— Построили мост через Яузу с двумя полосами движения в каждую сторону. Теперь между двумя крупными магистралями есть прямая связка — местные жители сэкономят время в дороге, — отметил он.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Также благодаря открытию дороги улучшится транспортная доступность таких районов, как Богородское, Сокольники и Преображенское, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что специалисты построят семь путепроводов, один тоннель и четыре пешеходных перехода в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Реализация проекта позволит разгрузить прилегающие дороги, которые сейчас используются в качестве альтернативных маршрутов объезда.

Другой путепровод длиной около 30 метров появится над проезжей частью улицы Ивана Франко. В рамках реконструкции специалисты продлят улицу Ивана Франко до существующей дорожной сети по улице Герасима Курина.