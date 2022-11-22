Песков счел сравнение Путина с Хрущевым неуместным

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Сравнения президента Российской Федерации Владимира Путина с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым неуместно. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Вряд ли уместное сравнение. Путин — это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное, — ответил Песков на вопрос журналистов о его отношении к сравнениям отдельных экспертов нынешнего президента России с советским лидером, на время правления которого выпал Карибский кризис.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что не считает, что Путина можно с кем-либо сравнивать, передает РИА Новости.

До этого Песков сообщил, что Владимир Путин общается с канцлером Германии Олафом Шольцем на «вы».

Личное общение на «вы» между лидерами двух стран также подтвердил официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт. Говоря о том, почему глава правительства ФРГ обратился к Путину на «ты», он заявил, что это было «риторической фигурой». По словам пресс-секретаря кабинета министров, так Шольц пытался добиться от российского лидера вывода войск с территории Украины.