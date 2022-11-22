Врач рассказал о правилах безопасного падения при гололеде

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Поскользнувшись на льду, нужно постараться упасть на бок или сгруппировавшись в «клубочек», при этом руки при движении нельзя держать в карманах. Об этом рассказал врач-терапевт Иван Ромасов.

— При падении существуют определенные правила, которые позволяют минимизировать ущерб. Уменьшение высоты падения — попытаться сесть на корточки. Группировка — форма «шара» или «клубочка» — выгодна согласно законам классической физики, — рассказал он.

Этот прием позволит уменьшить силу удара, которую обычно берет на себя торчащая конечность, что часто оборачивается переломами. По словам врача, руки необходимо держать в перчатках прижатыми локтями к бокам, а не в карманах. Это также поможет смягчить падение.

Врач порекомендовал во время падения постараться втянуть голову в плечи и прижать подбородок к груди, выпрямить спину, а ноги согнуть в полуприседе, передает «Газета.ru».

В беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Также в столице пройдут ледяные дожди и образуется гололедица, а 22 ноября на дорогах и тротуарах будет скользко, на деревьях и проводах образуется ледяная корка, что может привести к падению деревьев и обрыву линий электропередачи.