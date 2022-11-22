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Госдума приняла во втором чтении проект, увеличивающий прожиточный минимум в 2023 году

Александр Афонин
Общество
Госдума приняла во втором чтении проект, увеличивающий прожиточный минимум в 2023 году
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, увеличиваются прожиточный минимум в 2023 году до 14 375 рублей. Соответствующее решение было принято в процессе пленарного заседания, прошедшего во вторник, 22 ноября.

Согласно тексту документа, законопроект предлагает приостановить действие закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Подобная мера необходима для установления величины минимального уровня доходов, которая будет основана на прогнозируемой границы бедности в 2023 и 2024 годах — 14 375 и 15 049 рублей соответственно, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что депутаты Государственной думы в ходе третьего чтения приняли закон об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших ветеранов. Также в документе обозначена другая категория людей, подпадающих под закон.

Накануне Государственная дума приняла заявление в связи с расстрелом украинскими боевиками российских военнопленных. В нем депутаты призвали парламенты стран мира осудить преступления киевского режима.

Госдума Прожиточный минимум Россия
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