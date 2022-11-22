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Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с «Великой Венгрией»

Евгений Белоусов
В мире
Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с «Великой Венгрией»
Фото: Администрация президента РФ

Посол Венгрии будет вызван в МИД Украины после появления премьер-министра этой страны Виктора Орбана в шарфе с «Великой Венгрией». Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений, — заявил он.

Пресс-секретарь пояснил, что подобный поступок Орбана Киев считает неприемлемым.

Недавно Виктор Орбан появился на футбольном матче в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года. Тогда стране принадлежали территории нескольких современных стран, в том числе и Украины, передает РИА Новости.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормальной реакцией европейских лидеров, поддержавших санкции в отношении России, которые приблизили экономику континента к рецессии, стал бы их уход в отставку.

По его словам, Евросоюз хочет новых санкций лишь для того, чтобы как-нибудь оправдать собственные ошибочные решения, «наносящие вред».

В октябре Венгрия добилась исключения из списка стран, которые планируют ввести потолок цен на российский газ. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в интервью поделился предположением, почему Венгрия пошла на такой шаг.

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