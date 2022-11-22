Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

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Российские политики не будут приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности (MSC) впервые с 1999 года. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил председатель MSC Кристоф Хойсген.

— Российских чиновников на #MSC2023 не приглашают. Мы не дадим им платформу для их пропаганды, — заявил Хойсген.

Он также добавил, что представители руководства приглашенных стран желают обсудить «будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками», передают «Известия».

10 февраля этого года, исполнилось 15 лет выступлению президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда западные страны расценили речь главы российского государства как самый жесткий манифест со времен холодной войны.

В этом году впервые более чем за 20 лет саммит по безопасности пройдет без участия нашей страны. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что это означает и изменилось ли что-то с момента мюнхенской речи Путина.

18 ноября стало известно, что Европейский парламент подготовил резолюцию по признанию Российской Федерации «террористическим государством».