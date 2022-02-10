«Наши интересы тоже учитывайте»: почему Россия отказалась участвовать в Мюнхенской конференции

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В четверг, 10 февраля, исполняется 15 лет выступлению президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда западные страны расценили речь главы российского государства как самый жесткий манифест со времен холодной войны. В этом году впервые более чем за 20 лет саммит по безопасности пройдет без участия нашей страны. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что это означает и изменилось ли что-то с момента мюнхенской речи Путина.

По словам собеседника «ВМ», российский политический истеблишмент понял, что участие в Мюнхенской конференции в нынешних условиях не имеет смысла.

— Запад стоит на позиции, что есть два мнения — его и глупое; на Россию наложены санкции; предложения нашей страны отвергаются. Вероятно, решили, что выступать на конференции в этих условиях бессмысленно. Конференция — это же разговор союзников. А в нас союзников не видят. В этой ситуации можно пойти на обострение — приехать на конференцию и высказаться. Но даст ли это хоть что-нибудь — большой вопрос, — отметил политолог.

Данная конференция, по мнению эксперта, не является «институтом договоренностей». На это указывает и негативная реакция Запада на речь российского лидера в 2007 году.

— Что, собственно, тогда сказал Путин? Ребята, мы с вами; мы европейская страна, Европа — от Урала до Атлантики, — но наши интересы тоже учитывайте, — вспоминает собеседник «ВМ».

Однако довольно западническая речь Путина была принята в штыки, ее трактовали как выпад. По мнению специалиста, это связано со своеобразным пониманием дружбы у руководства западных стран.

— Запад был уверен, что дружба — это не когда мы учитываем их интересы, а они наши. Дружба с ними — это когда мы делаем то, что они нам говорят, но поскольку по «дружбе», то бесплатно, — заметил Журавлев.

В мюнхенской речи Владимир Путин обратил внимание Запада на несостоятельность однополярного мира. Тем не менее попытка выстраивания международных отношений по воле одного гегемона не прекратилась. Как полагает политолог, представления Запада об однополярности мира иллюзорны.

— Вот было представление, что мир двуполярен — есть СССР и США. СССР исчез, и один полюс пропал. Но достаточно вспомнить из курса физики: если распилить магнит, то у обеих частей будет два полюса. Американцы об этом забыли. Сейчас мир не однополярный: Россия пришла в себя после 90-х, Китай развивается, Индия развивается. И то, что американцы создают новую военную организацию в Южных морях (AUKUS — военный блок, в который вошли США, Великобритания и Австралия — прим. «ВМ»), показывает, что мир многополярный. Иначе зачем им ее создавать? — заключил собеседник «ВМ».

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Россия неизменно принимала участие в форуме с 1999 года.

В этом году конференция состоится 18–20 февраля. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что официальные лица из России не примут в ней участия. По ее словам, мероприятие в последние годы трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая инклюзивность и объективность.