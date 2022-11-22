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Кинолог показала, как ведет себя служебная собака при обнаружении наркотиков

Степан Жирнов

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Кинолог показала, как ведет себя служебная собака при обнаружении наркотиков
Фото: shutterstock

Врио начальника отделения по разведению и выращиванию щенков Центра кинологической службы ГУ МВД по столице Вера Бунина показала, как ведет себя служебная собака в момент, когда находит наркотики. Демонстрация прошла в рамках пресс-конференции, которая состоялась в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

По ее словам, если собака обнаруживает необходимый объект, то она замирает. В данном случае собака искала муляж.

Видео: Вечерняя Москва

Бунина подчеркнула, что служебные собаки используются при досмотре транспорта, помещений, а иногда и местности, если расследуют деятельность «закладчиков».

Ранее специалист рассказала, какая порода собак больше всего ценится специалистами-кинологами при поиске наркотиков. Плюсами породы является работоспособность, активность, быстрая обучаемость и выносливость.

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