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Названа лучшая порода собак для поиска наркотиков

Степан Жирнов

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Названа лучшая порода собак для поиска наркотиков
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

У специалистов-кинологов есть любимая порода собак, работа с которой дает потрясающие результаты. Об этом сообщила ВРИО начальника отделения по разведению и выращиванию щенков Центра кинологической службы ГУ МВД по столице Вера Бунина на пресс-конференции в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

По ее словам, большую популярность получила бельгийская овчарка, также называемая малинуа. Собаки этой породы очень активны, быстро обучаемы, выносливы и работоспособны. Также у этих животных хорошо развит сторожевой инстинкт.

— Данную породу считают «Эйнштейном» в мире дрессировки, — рассказала Бунина.

Однако специалист отметила, что эти животные не подойдут молодым сотрудникам, так как тренировка таких собак требует большого опыта в дрессировке.

Ранее о породах собак рассуждал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Он рассказал корреспонденту «ВМ», какие породы собак можно считать опасными для хозяев.

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