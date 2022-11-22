Названа лучшая порода собак для поиска наркотиков

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

У специалистов-кинологов есть любимая порода собак, работа с которой дает потрясающие результаты. Об этом сообщила ВРИО начальника отделения по разведению и выращиванию щенков Центра кинологической службы ГУ МВД по столице Вера Бунина на пресс-конференции в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

По ее словам, большую популярность получила бельгийская овчарка, также называемая малинуа. Собаки этой породы очень активны, быстро обучаемы, выносливы и работоспособны. Также у этих животных хорошо развит сторожевой инстинкт.

— Данную породу считают «Эйнштейном» в мире дрессировки, — рассказала Бунина.

Однако специалист отметила, что эти животные не подойдут молодым сотрудникам, так как тренировка таких собак требует большого опыта в дрессировке.

Ранее о породах собак рассуждал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Он рассказал корреспонденту «ВМ», какие породы собак можно считать опасными для хозяев.