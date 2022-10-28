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Кинолог Уражевский рассказал, существуют ли опасные породы собак

Игорь Синельников
Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Кинолог Уражевский рассказал, существуют ли опасные породы собак
Фото: shutterstock

Опасных пород собак не существует, однако есть безответственные владельцы, которые могут сделать опасным даже самое дружелюбное животное. Об этом «Вечерней Москве» рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

— Не существует опасных пород собак, как нет опасной нации, пола или возраста у человека. Есть безответственные владельцы, которые могут сделать опасной любую породу, даже самую маленькую. И собака будет целый день лаять, кусать детей и так далее, — сказал кинолог в беседе с «ВМ».

В пример Уражевский привел породу малинуа. Эти собаки работают в армии и полиции и спасают тысячи жизней, однако если им не уделять внимания, то они могут стать опасными для общества. Аналогичная ситуация с немецкими овчарками, сенбернарами и другими породами собак, заключил специалист.

До этого Уражевский заявил, что домашние животные нередко могут быть подвержены разным заболеваниям. Самым опасным из них является бешенство. Для того чтобы обезопасить своего питомца, его необходимо вакцинировать.

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