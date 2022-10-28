Лучшие друзья или грозные соседи? Какие собаки несут потенциальную опасность

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Человеку лучше не брать себе собаку, если он не готов уделять ее воспитанию достаточно времени. Однако существуют и другие правила, которых стоит придерживаться при выборе домашнего питомца. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

«Кусачее» поведение

По словам эксперта, опасность, которая может исходить от каждой конкретной собаки, заключается в основном в том, как ее воспитывал хозяин.

— Не существует опасных пород собак, как нет опасной нации, пола или возраста у человека. Есть безответственные владельцы, которые могут сделать опасной любую породу, даже самую маленькую. И собака будет целый день лаять, кусать детей и так далее, — рассказал собеседник «ВМ».

В качестве примера кинолог привел малинуа, которые сегодня работают в армии и полиции, спасая тысячи жизней. Будучи правильно воспитанной, эта собака может приносить пользу, отыскивая даже такие мины, которые не может обнаружить миноискатель, подчеркнул Уражевский.

Малинуа / Фото: shutterstock

Эта же собака может быть опасной, если ей не уделять внимания, уточнил эксперт.

— Если собака этой породы попадает в руки безответственного владельца, который еще и, не дай бог, может ее направить на злой умысел, она будет очень опасна для общества. То же самое — у немецких овчарок. Да и у любых собак. Тот же сенбернар, который в горах спасает путников, может быть опасен, если им не заниматься, — рассказал кинолог.

«Бойцовские» породы

Эксперт подчеркнул, что существуют некоторые породы собак, у которых было довольно своеобразное прошлое. Например, к таким относятся так называемые бойцовские породы. Хотя на самом деле таких пород не существует, однако подобная терминология распространена в прессе.

Кинолог отметил, что такие собаки сейчас значительно поменяли свое поведение. Это произошло из-за действий человека.

— Например, шарпеи несколько веков назад использовались для боев, поэтому у них большая длинная шкура и отвисает шерсть, чтобы другие собаки не могли прокусить тело, горло и так далее. Часто для боев с быками использовались английские бульдоги. Поэтому у них была короткая морда, чтобы вцепиться в быка. Но несмотря на бойцовское происхождение, сейчас это самые милые, нежные и добрые собаки. Они даже не смогут без человека несколько дней прожить. Человек так использовал отбор, что они стали полностью зависимой породой. Есть породы, которые использовались для боев между собой. Но селекция и отношение сегодня такие, что если у собак на выставках есть следы боев, они покусаны, то их не допускают к процессу разведения, — объяснил Уражевский.

Шарпей / Фото: shutterstock

Собака для семьи

По словам собеседника «ВМ», перед покупкой конкретной породы стоит проконсультироваться со специалистами. Если в доме есть ребенок, особенно грудной, решение о выборе собаки должно быть еще более осознанным. Грудного ребенка нельзя оставлять ни с одной собакой, потому что интеллект животного сравним с интеллектом трех–четырехлетнего ребенка. В результате может произойти несчастный случай, причем необязательно из-за злого умысла животного.

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Некоторых собак нужно воспитывать с еще большей тщательностью, подчеркнул эксперт.

— Все представители первой группы Международного кинологического союза (овчарки, молоссы и так далее) обязательно должны быть в семье, где люди занимаются ими и воспитывают их. Они, с одной стороны, лучшие друзья, могут все время проводить вместе. Но если собака невоспитанная, то независимо от породы может спровоцировать проблемы, — пояснил кинолог.

Домашние питомцы

Среди некоторых пород отмечается больший процент собак, которые будут активнее проявлять свой характер с плохой стороны, уточнил специалист. Их лучше заводить в загородном доме.

— К таким собакам можно отнести тех же овчарок. Их лучше заводить в частном доме. Это крупные собаки, поэтому детская спальня должна быть отдельно. Немецкие доги, английские мастифы прекрасно общаются с детьми. Если говорить о ротвейлерах, то, как правило, по отношению к детям они не проявляют агрессии, но, к примеру, в адрес няни могут проявить, потому что она приходящая. В любом случае: если хотите завести собаку крупной породы, лучше переехать в загородный дом. Там уже не имеет значения, кого вы заводите, потому что спальни ребенка и собаки будут разделены, — заключил эксперт.