Москвичей призвали не сбивать лед с деревьев

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

При ледяном дожде не следует трогать заледеневшие ветки деревьев и сбивать с них лед. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— Ледяной дождь приводит к образованию корки, которая в том числе полностью покрывает деревья. Кристаллы льда утяжеляют ветви, тянут их вниз, что может негативно сказаться на состоянии саженцев, — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что сбивая с веток лед можно повредить сами деревья. Но если ветка все же сломалась, следует обрезать ее край и нанести на срез масляную краску, передает агентство городских новостей «Москва».

В беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Также в столице пройдут ледяные дожди и образуется гололедица, а 22 ноября на дорогах и тротуарах будет скользко, на деревьях и проводах образуется ледяная корка, что может привести к падению деревьев и обрыву линий электропередачи.