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Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке первичной недвижимости

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке первичной недвижимости
Фото: depositphotos

Основатель Гильдии риэлторов Константин Апрелев оценил ситуацию на рынке первичной недвижимости.

Эксперт отметил, что на данный момент, когда цены на недвижимость в стране продолжают снижаться, российские застройщики находятся в ситуации, когда у них нет покупок в том объеме, в котором они этого ожидали. Чтобы как-то исправить ситуацию, компании активизируются и предлагают клиентам более выгодные условия.

Эксперт отметил, что при покупке первичной недвижимости гражданам следует быть осмотрительными, так как не исключается банкротство застройщика.

— Приобретать жилье в новостройках имеет смысл, если в проектной декларации объекта срок ввода дома в эксплуатацию планируется на ближайший год, а не позже, — отметил собеседник «Радио 1».

ЦБ РФ планирует со следующего года ввести меры по ограничению рисков в сегменте ипотеки от застройщиков, где ставки по жилищному кредиту находятся на минимальном уровне. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты о плюсах и минусах покупки недвижимости на таких условиях.

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