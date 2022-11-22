Госдеп: США готовы работать с Токаевым, несмотря на недовольство выборами

Фото: Администрация президента РФ

Соединенные Штаты готовы работать с победившим на выборах президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, однако считают, что электоральный процесс прошел без конкуренции. Об этом сообщил Госдеп США во вторник, 22 ноября.

— Мы ждем возможности работать с президентом Токаевым и его правительством для продвижения наших общих целей, — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В материале также отмечается, что Штаты согласны с предварительными оценками Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о том, что день выборов прошел в спокойной обстановке, однако самому процессу не хватило «значительной политической конкуренции» и «свободы выражения мнений».

В Госдепе призвали правительство Казахстана придерживаться рекомендаций БДИПЧ на будущих выборах, а также реализовать все реформы, предложенные Токаевым.

20 ноября в большинстве регионов Казахстана стартовали внеочередные президентские выборы, на которых действующий президент страны одержал победу, набрав 81,31 процента голосов.