Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Токаев победил на выборах президента Казахстана

Лейла Алиева
В мире
Токаев победил на выборах президента Казахстана
Фото: Пресс-служба Совфеда

Действующий президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах главы государства, он набрал 81,31 процента голосов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров во вторник, 22 ноября.

— Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голоса, или 81,31 процента голосов избирателей, — отметил он.

Такие данные были представлены территориальными комиссиями областей и городов Алма-Ата, Астана и Шымкент, где явка на выборы составила 69,44 процента.

Церемонии вступления в должность главы государства пройдет 26 ноября, пишет ТАСС.

20 ноября в большинстве регионов Казахстана стартовали внеочередные президентские выборы. Помимо Токаева, в выборах участвовали глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери — путь к традициям», общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных соцработников, экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат» и представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, как действия Токаева влияют на Казахстан и какими могут быть отношения России и Казахстана после его победы на выборах.

Казахстан Выборы Касым-Жомарт Токаев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте