Токаев победил на выборах президента Казахстана

Фото: Пресс-служба Совфеда

Действующий президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах главы государства, он набрал 81,31 процента голосов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров во вторник, 22 ноября.

— Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голоса, или 81,31 процента голосов избирателей, — отметил он.

Такие данные были представлены территориальными комиссиями областей и городов Алма-Ата, Астана и Шымкент, где явка на выборы составила 69,44 процента.

Церемонии вступления в должность главы государства пройдет 26 ноября, пишет ТАСС.

20 ноября в большинстве регионов Казахстана стартовали внеочередные президентские выборы. Помимо Токаева, в выборах участвовали глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери — путь к традициям», общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных соцработников, экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат» и представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, как действия Токаева влияют на Казахстан и какими могут быть отношения России и Казахстана после его победы на выборах.