Иллюзорный друг: какое будущее ждет отношения России и Казахстана после победы Токаева

Фото: Администрация президента РФ

Касым-Жомарт Токаев вновь победил на президентских выборах в Казахстане. Он набрал 81,31 процента голосов. Действующего главу страны знают как политика, отличающегося неоднозначным отношением к России. «Вечерняя Москва» разбиралась, как действия Токаева влияют на Казахстан и какими могут быть отношения России и Казахстана в будущем.

Иллюзорный друг

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал предположение, что после переизбрания Токаева отношения России и Казахстана будут дружественными, но сложными.

— Всякий политик до избрания — одно, после избрания — другое. Когда некоторое время прошло после участия вооруженных сил ОДКБ в урегулировании обстановки в Алма-Ате, в окружении Токаева прозвучали некоторые слова и порой от него самого. Например, Токаев сейчас сделал заявление, что у него ключевой вопрос — многовекторность политики Казахстана, в этом ключе он и будет действовать, — уверен политолог.

По мнению специалиста, Казахстан будет поддерживать отношения одновременно с Россией, Китаем (с которым у него длинная граница) и странами Запада. Например, в нефтедобыче и нефтепереработке в Казахстане участвуют в том числе англичане. Вполне возможно, что Казахстан примет участие в создании транспортных коридоров в обход России, уверен Светов.

Как отметил политолог, Токаева нельзя назвать прозападным или пророссийским политиком: он пытается быть проказахским политиком. Если ему выгодно быть с Россией, он будет с ней, если невыгодно — с Англией и США.

Эксперт подчеркнул, что не нужно считать президента Казахстана другом России.

— Не стоит забывать, что он человек с огромным опытом работы в международных организациях, у него есть свои связи и контакты там. Мы не должны предаваться иллюзиям, что он наш друг. Я еще в 2004 году был в Казахстане, имел дело с окружением Назарбаева. Тогда было видно огромное влияние англичан. Турки создавали там университеты, школы и все подряд. Так что не только мы участвуем в формировании многовекторности Казахстана, — объяснил Светов.

При этом не стоит ждать особых перемен во внутренней политике Казахстана, предположил собеседник «ВМ». Однако теперь Токаеву вновь предстоит налаживать отношения с министрами и властями регионов, и у него будет возможность больше продвигать свое видение системы управления в стране, подчеркнул специалист.

Выгодные сферы

По словам Светова, Казахстану крайне выгодно продолжать торговать с Россией.

— Торговые отношения между Россией и Казахстаном, конечно, сохранятся: Казахстан имеет достаточно хорошие доходы от торговли с нами. Особенно сейчас, когда для нас какие-то каналы перекрыты. Плюс через них идут товары между Россией и Китаем. Там, где им выгодно, они будут с нами. Токаев копирует модель поведения Эрдогана, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул, что многое зависит от того, насколько у России будет взвешенная, но в то же время жесткая политика в отношении Казахстана. РФ важно своевременно реагировать на провокационные заявления казахских политиков. Например, Казахстан отказался поддержать Россию на сессии ООН по выплате репараций Украине, напомнил Светов.

При этом высока вероятность, что Казахстан постарается избавиться от отсутствия суверенитета в энергетике, предположил политолог.

— Возможно, что Казахстан попытается снизить зависимость от энергоносителей и будет пытаться развивать перерабатывающую отрасль промышленности. Казахстан будет в том же векторе, что и другие страны такого же рода, — считает специалист.

По мнению Светова, в ходе запланированной на 23 ноября встречи ОДКБ в Ереване президент России Владимир Путин может обозначить Токаеву позиции страны по границам многовекторности Казахстана.

Отношение к русским

Политолог считает, что в Казахстане не все в порядке с отношением к русским.

— Что касается отношения к тем гражданам России, кто туда прибежал сейчас, если верить казахам, большинство из них уже перебрались в другие страны. Но если говорить о тех русских, кто там всегда живет, то полнотой участия в политической жизни страны они пользоваться не могут. Думаю, что отношение к ним там все-таки будет не совсем доброжелательным, — считает Светов.

Политолог подчеркнул, что Казахстан состоит из множества жузов (объединения казахских родов — прим. «ВМ»): низшие, средние, высшие. Когда происходят выдвижения на какие-то должности, казахи смотрят на жузовую клановую политику, и в этом смысле русские не имеют привилегий, уточнил Светов.

Кроме того, в Казахстане на некоторые виды работ предпочитают брать людей из других соседних государств, отметил эксперт.

— Есть определенная сложность в вопросе отношения к русскоязычному населению. Казахское население не очень склонно к работе в промышленности, так исторически сложилось. Если продолжится отток русских из Казахстана, у них будут с этим трудности. Но они все время пытаются решить свои проблемы, привлекая рабочих из Узбекистана и Киргизии, — заключил специалист.