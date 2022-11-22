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Панды Московского зоопарка погуляли под ледяным дождем

Георгий Соланович
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Панды Московского зоопарка погуляли под ледяным дождем
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Животные, обитающие в Московском зоопарке, в том числе панды Жуи и Диндин, погуляли под ледяным дождем, сообщили в пресс-службе столичного зоосада во вторник, 22 ноября.

— С удовольствием гуляют рыси, пума Габриель, панды Жуи и Диндин, росомаха Крендель, не прячутся в сырую погоду хищные птицы, журавли и ластоногие. Жуи достаточно долго гулял сегодня в уличном вольере, но потом присмотрел грот в стене и там отдыхал. Диндин после насыщенной прогулки зашла во внутренние помещения, — говорится в сообщении в Telegram-канале зоопарка.

Моржи, сивучи, морские котики и морской заяц, добавили в зоосаде, также провели день на открытом воздухе. Выходить под ледяной дождь отказались лишь дальневосточный леопард Мизер и манул Тимофей.

Ледяной дождь начался утром 22 ноября в центре, а также на юго-западе и востоке Москвы.

Знаменитый медведь Диксон, который был обнаружен 3 сентября с тяжелыми ранениями в Красноярском крае, продолжает проходить реабилитацию в Московском зоопарке. Как рассказали «ВМ», медведь в настоящее время находится во внутреннем вольере и даже не видел, что в Москву пришла настоящая зима.

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